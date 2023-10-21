Прогноз на матч Астон Вилла — Вест Хэм 22 октября 2023 года

Прогноз на матч Вест Хэм не проиграет Коэф.: 1.84 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В очередном туре чемпионата Англии состоится матч между "Астон Виллой" и "Вест Хэмом". Встреча пройдет 22 октября 2023 года.

“Астон Вилла”

Хозяева поля после прихода Унаи Эмери показывают совсем другой футбол и теперь они являются одними из претендентов на высокие места.

После 8 туров они с 16 очками опережают гостей на два пункта и занимают пятое место, последнее в зоне еврокубков.

В минувшем туре чемпионата Англии "львы" сыграли вничью с "Вулверхэмптоном", прервав серию из трех побед подряд. При этом в новом сезоне “Астон Вилла” выиграла три домашних матча, забив 13 голов и пропустив всего два.

Судя по всему, гостям придется очень непросто, если брать в учет уровень выступление хозяев поля в последнее время.

“Вест Хэм”

Гости в новом розыгрыше чемпионата Англии потерпели всего два поражения – "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", что откинуло их от зоны еврокубков.

После двух неудач “молотобойцы” победили "Шеффилд Юнайтед" и сыграли вничью с "Ньюкаслом".

После восьми туров у них в активе 14 очков и теперь они занимают седьмое место, отставая на два пункта от зоны европейских турниров.

Прогноз на игру "Астон Вилла" - “Вест Хэм”

"Вест Хэм" остается непобежденным в последних 11 матчах против "Астон Виллы", а в 6 из последних 7 матчей было забито более 2,5 голов.

Букмекеры прогнозируют, что хозяева поля ближе к победе, но мне не кажется, что для них встреча будет простой. Предлагаю поставить на то, что гости не проиграют по коэффициенту 1.84.

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