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Прогноз на матч Арсенал — Шеффилд Юнайтед 28 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Арсенал - Шеффилд Юнайтед прогноз
Арсенал Арсенал
Премьер-лига Англия 28 окт 2023, 10:00 Арсенал - Шеффилд Юнайтед
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Англия, London, Эмирейтс
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(+2.5)
Коэф.: 1.84
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В рамках 10-го тура английской Премьер Лиги состоится матч между Арсеналом и Шеффилд Юнайтед. Встреча пройдет на стадионе Эмирейтс в Лондоне 28 октября. Начало игры запланировано на 16:00 по среднеевропейскому времени.

Арсенал

Подопечные Микеля Артеты после хорошего прошлого сезоне, в новом чемпионате стартовали тоже достаточно успешно. «Канониры» забивают во всех без исключения матчах, да и старт в Лиге Чемпионов, куда команда вернулась после длительного отсутствия, получился тоже неплохим. Арсенал уверенно разобрался дома с нидерландским ПСВ Эйндховен, а в гостях одолел Севилью. Единственное поражение в трех матчах в выездном поединке против Ланса.

В этом сезоне команде будет явно сложнеебороться за титул. Если в прошлом году только Арсенал боролся с Ман Сити за чемпионство, то в этом конкурентов точно прибавится. Хорошую игру показывают еще как минимум Ливерпуль и Тоттенхэм.

Шеффилд Юнайтед

Шеффилд полностью провалил начало сезона. Дела у новичка Премьер-лиги идут хуже, чем у любой другой команды первенства. Сейчас они занимают последнее место в турнирной таблицы и не имеют ни одной победы в девяти матчах турнира.

В активе Шеффилд Юнайтед лишь ничья с Эвертоном и целых 24 пропущенных гола, что является самым худшим показателем среди всех команд чемпионата.

В данный момент этот коллектив является одним из главных кандидатов на вылет из Премьер-лиги в конце сезона.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Арсенал на своем поле не уступает в семи играх кряду.
  • Шеффилд прогирал пять матчей подряд с общим счетом 3:17.
  • Шеффилд в рамках Премьер Лиги никогда не обыгрывал Арсенал в Лондоне.

Прогноз

Арсенал должен побеждать, однако на гостей выливается столько критики, что рано или поздно они должны выстрелить. Может не в этой игре, но проблем «канонирам» доставят. Моя ставка — победа Шеффилда с форой +2.5.

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Прогноз на матч П2(+2.5)
Коэф.: 1.84
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