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Прогноз на матч Арсенал - Манчестер Сити 8 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Арсенал - Манчестер Сити прогноз
Арсенал Арсенал
Премьер-лига Англия Сегодня, 11:30 Арсенал - Манчестер Сити
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Англия, London, Эмирейтс
Манчестер Сити Манчестер Сити
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.67
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В восьмом туре чемпионата Англии состоится матч между "Арсеналом" и "Манчестер Сити". Обе команды считаются претендентами на титул, поэтому на поле ожидается настоящая битва.

"Арсенал"

В последнем туре вице-чемпион страны добыл очень простую победу над "Борнмутом", одним из аутсайдеров, и сократил отставание от "Манчестер Сити" до одного очка. "Тоттенхэм" также имеет 17 очков и опережает "канониров" по разнице забитых мячей.

Интересно, что именно "Сити" лишил "Арсенал" титула в прошлом сезоне, победив их со счетом 4:1 в заключительном матче. Долгое время команда из Лондона шла на первом месте, но на финишной прямой “канониры” сбавили обороты и упустили позицию.

"Манчестер Сити"

Чемпион Англии не смог справиться с "Вулверхэмптоном" в последнем туре, в то время как "Арсенал" без труда одержал победу над "Борнмутом". Теперь все лидеры очень близко в турнирной таблице, разница между первым и шестым местом составляет всего три очка.

Гости имеют дополнительную мотивацию, так как в августе они проиграли "Арсеналу" в матче за Суперкубок по пенальти.

Прогноз на матч и интересные факты

"Арсенал" не знает поражений в последних 8 матчах. В четырех из последних пяти матчей с участием "Манчестер Сити" было забито более 2.5 голов.

Букмекеры считают, что у "Манчестер Сити" есть больше шансов на победу. Мне же кажется, что сейчас командыи примерно равны. Проще всего поставить на исход "обе забьют" с коэффициентом 1.69.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.67
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