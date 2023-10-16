EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Англия — Италия 17 октября 2023 года

Прогноз на матч Англия — Италия 17 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Англия - Италия прогноз
Англия Англия
Чемпионат Европы 17 окт 2023, 14:45 Англия - Италия
-
- : -
Международные, London, Уэмбли
Италия Италия
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.66
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В отборочном турнире чемпионата Европы 17.10.2023 года состоится матч между Англией и Италией. Италия всё еще имеет шансы на первое место в группе, если сможет победить своего главного конкурента.

Англия

Хозяева поля уже одержали победу над итальянцами на домашнем поле, что привело их в лидеры группы на данный момент. Они потеряли только два очка в матче с Украиной, сыграв вничью. Перед ответным матчем отрыв от Италии составляет три очка, и победа гостей может изменить ситуацию перед завершающими матчами.

Англичане играют очень уверенно и пока непонятно, как итальянцы смогут тут зацепиться з очки.

Италия

Гости не смогли победить сборную Северной Македонии, но даже если бы смогли, это не сильно повлияло бы на ситуацию, так как им все равно нужно побеждать Англию, чтобы опередить их. В случае победы Англии, они оторвутся на шесть очков перед заключительными турами и гарантируют себе первое место в группе.

Италии нужна победа и теперь они с первых минут будут вынуждены атаковать с первых минут. У итальянцев очень сильный состав, однако победить команду Англии на вызеде будет очень непросто.

Прогноз на матч Англия - Италия 17.10.2023 года

Коэффициенты на этот матч вызывают удивление, похоже, будто англичане играют с намного слабее соперником. Однако история взаимных встреч показывает, что большинство из них заканчивается низким счетом. Мы рекомендуем выбрать тотал менее 2.5 голов по коэффициенту 1.65.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.66
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Финляндия — Казахстан 17 октября 2023 года Чемпионат Европы 17 окт 2023, 12:00 Прогноз на матч Финляндия — Казахстан 17 октября 2023 года Финляндия Коэф.: 1.67 Казахстан Рекомендуем MelBet
Прогноз на матч Сербия — Черногория 17 октября 2023 года Чемпионат Европы 17 окт 2023, 14:45 Прогноз на матч Сербия — Черногория 17 октября 2023 года Сербия Коэф.: 1.95 Черногория Сделать ставку MelBet
Прогноз на матч Мальта — Украина 17 октября 2023 года Чемпионат Европы 17 окт 2023, 14:45 Прогноз на матч Мальта — Украина 17 октября 2023 года Мальта Коэф.: 2.02 Украина Сделать ставку MelBet
Прогноз на матч Северная Ирландия — Словения 17 октября 2023 года Чемпионат Европы 17 окт 2023, 14:45 Прогноз на матч Северная Ирландия — Словения 17 октября 2023 года Северная Ирландия Коэф.: 1.6 Словения Рекомендуем MelBet
Прогноз на матч Сан-Марино — Дания 17 октября 2023 года Чемпионат Европы 17 окт 2023, 14:45 Прогноз на матч Сан-Марино — Дания 17 октября 2023 года Сан-Марино Коэф.: 1.57 Дания Сделать ставку MelBet
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:55 СРОЧНО. Матч Бельгия - Швеция остановлен. В Брюсселе неизвестный убил двух болельщиков гостей Новости футбола Сегодня, 16:54 Отбор на Евро 2024: таблица, расписание и результаты 8 тура Новости футбола Сегодня, 16:53 Квалификация на Чемпионат Европы: Нидерланды обыграли Грецию, Ирландия разгромила Гибралтар Новости футбола Сегодня, 16:42 Евро-2024. Португалия с дублем Роналду уничтожила Боснию, победа словаков Новости футбола Сегодня, 16:17 ВИДЕО. Теракт в Брюсселе. Член ИГИЛ убил фанатов Швеции во время матча Евро-2024 Новости футбола Сегодня, 15:52 Роналду забил 40-й гол в 2023 году Новости футбола Сегодня, 15:49 Успешная апелляция Реала. Начо теперь может сыграть в Эль Класико Новости футбола Сегодня, 15:17 Кепа пытается уговорить Реал Мадрид выкупить его из Челси Новости футбола Сегодня, 14:45 Капитан и ключевой защитник Ювентуса получил травму Новости футбола Сегодня, 14:15 Игрока Кордобы нашли мертвым на железной дороге
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 17 окт 2023 Прогноз на матч Финляндия — Казахстан 17 октября 2023 года Футбол 17 окт 2023 Прогноз на матч Сербия — Черногория 17 октября 2023 года Футбол 17 окт 2023 Прогноз на матч Мальта — Украина 17 октября 2023 года Футбол 17 окт 2023 Прогноз на матч Англия — Италия 17 октября 2023 года Футбол 17 окт 2023 Прогноз на матч Северная Ирландия — Словения 17 октября 2023 года Футбол 17 окт 2023 Прогноз на матч Сан-Марино — Дания 17 октября 2023 года Футбол 17 окт 2023 Прогноз на матч Австралия — Новая Зеландия 17 октября 2023 года Футбол 17 окт 2023 Прогноз на матч Франция — Шотландия 17 октября 2023 года Футбол 17 окт 2023 Прогноз на матч Венесуэла — Чили 18 октября 2023 года Футбол 17 окт 2023 Прогноз на матч Парагвай — Боливия 18 октября 2023 года