Прогноз на матч Англия — Италия 17 октября 2023 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 1.66 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В отборочном турнире чемпионата Европы 17.10.2023 года состоится матч между Англией и Италией. Италия всё еще имеет шансы на первое место в группе, если сможет победить своего главного конкурента.

Англия

Хозяева поля уже одержали победу над итальянцами на домашнем поле, что привело их в лидеры группы на данный момент. Они потеряли только два очка в матче с Украиной, сыграв вничью. Перед ответным матчем отрыв от Италии составляет три очка, и победа гостей может изменить ситуацию перед завершающими матчами.

Англичане играют очень уверенно и пока непонятно, как итальянцы смогут тут зацепиться з очки.

Италия

Гости не смогли победить сборную Северной Македонии, но даже если бы смогли, это не сильно повлияло бы на ситуацию, так как им все равно нужно побеждать Англию, чтобы опередить их. В случае победы Англии, они оторвутся на шесть очков перед заключительными турами и гарантируют себе первое место в группе.

Италии нужна победа и теперь они с первых минут будут вынуждены атаковать с первых минут. У итальянцев очень сильный состав, однако победить команду Англии на вызеде будет очень непросто.

Прогноз на матч Англия - Италия 17.10.2023 года

Коэффициенты на этот матч вызывают удивление, похоже, будто англичане играют с намного слабее соперником. Однако история взаимных встреч показывает, что большинство из них заканчивается низким счетом. Мы рекомендуем выбрать тотал менее 2.5 голов по коэффициенту 1.65.

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