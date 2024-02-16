Осасуна – Кадис прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 года
Среди игр субботы мы обратили внимание на противостояние Осасуна – Кадис, прогноз на матч этих соперников можно найти на страницах нашего сайта.
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Осасуна
Памплонцы играют в текущем чемпионате на уровне непредсказуемого середняка, занимая 11-ю строчку в Примере. Отрыв от опасной зоны составляет целых 12 очков, это позволяет не думать о сохранении прописки. В последнем туре Осасуна неожиданно обыграла в гостях Реал Сосьедаду со счетом 1:0, причем помогла удача, ведь соперник играл на порядок лучше. Данный успех позволил прервать серию из трех матчей без побед. Скорее всего, команда и в дальнейшем будет болтаться в середине турнирной таблицы.
Кадис
Для Кадиса пока сезон складывается неважно, у клуба глубокий кризис, из-за этого команда откатилась в зону вылета, а именно на 18-ю строчку, отставание от спасительного 17-го места составляет 3 очка. В последнем туре было домашнее поражение от Бетиса со счетом 0:2. Ужасающе выглядит серия без побед Кадиса, которая длится уже 20 матчей. При таких раскладах, сохранение прописки будет отличным итогом сезона.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Соперники в первом круге не определили победителя, сыграв 1:1, хотя Осасуна смотрелась лучше.
- У Кадиса худшая атака в лиге, всего 15 голов в 24 противостояниях.
- Осасуна играет на своем поле с переменным успехом, 4 победы, 5 поражений и три ничьи.
Осасуна – Кадис Прогноз
Хозяева оправданно котируются фаворитами этой пары, хотя коэффициент на них постепенно растет. Осасуна постарается играть первым номером, а Кадис сделает ставку на контратаки, не создавая много моментов. Ожидаем от соперников скучного матча, поэтому берем ставку тотал меньше 2,5 голов.
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