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Марокко – ДР Конго прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Марокко - ДР Конго прогноз
Марокко Марокко
Кубок африканских наций Сегодня, 09:00 Марокко - ДР Конго
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Международные, San Pedro, Stade Laurent Pokou
ДР Конго ДР Конго
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Марокко
Коэф.: 1.57
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В матче второго тура Кубка африканских наций 2024 года, который состоится 21 января, встретятся сборные ДР Конго и Марокко. После первого тура команды идут без поражений, однако уже в этой игре Конго может впервые уступить на этом турнире.

Марокко

Сборная Марокко в первом туре турнира одержала уверенную победу над Танзанией со счётом 3:0. Марокканцы показали добротную игру, создали большое количество голевых моментов и забили в ворота соперника три безответных мяча.

Для досрочного оформления выхода из группы марокканским футболистам будет достаточно победы, в таком случае последний тур группового этапа станет для них формальностью.

ДР Конго

Сборная ДР Конго в первом туре сыграла вничью с Замбией со счётом 1:1. Конголезцы не смогли реализовать свои моменты и упустили победу.

Если эта команда не сможет набрать очки в игре против марокканских футболистов, то она, скорее всего, лишится шансов на выход в плей-офф. Даже при ничейном исходе Конго может побороться за выход из группы в последнем туре.

Прогноз на матч Марокко — ДР Конго

В целом, сборная Марокко выглядит более сильной и сбалансированной командой. У марокканцев есть опытные игроки, которые выступают в сильнейших европейских клубах. ДР Конго, напротив, имеет возрастной состав и не может похвастаться стабильностью.

Поэтому, мы считаем, что Марокко сохранит лидерство в группе и одержит победу в матче с ДР Конго. Букмекеры дают на победу фаворита довольно неплохой коэффициент 1,57, чем мы должны воспользоваться.

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Прогноз на матч Победа Марокко
Коэф.: 1.57
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