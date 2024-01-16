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Ливан – Китай прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Ливан - Китай прогноз
Ливан Ливан
Кубок Азии 17 янв 2024, 06:30 Ливан - Китай
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- : -
Международные, Doha, Al Thumama Stadium
Китай Китай
Обзор Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.5
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В матче второго тура группового этапа Кубка Азии сборная Ливана сыграет против команды Китая. Оба коллектива не смогли добыть побед в первом туре и теперь им нужно набирать очки, чтобы включиться в борьбу за выход из группы. Встреча пройдет 17 января 2024 года.

Ливан

В первом туре эта скромная команда играла против хозяев турнира — Катара. Та игра прошла в высоком атакующем ритме и завершилась победой катарцев со счетом 3:0.

Теперь же Ливану нужно срочно реабилитироваться, так как поражение во второй игре поставит крест на их шансы на выход из группы. Ливан много пропускает в последнее время и это считают одной из главных проблем этой сборной.

Китай

Китай в последнем матче Кубка Азии сыграл в безголевую ничью с Таджикистаном. Китайская команда тоже регулярно пропускает в свои ворота, что говорит о проблемах в обороне.

Для того, чтобы фактически гарантировать себе место в плей-офф Кубка Азии, сборной Китая должно хватить победы в противостоянии с Ливаном.

История противостояния

Между собой команды провели лишь один матч в истории. Он состоялся в 2008 году и завершился нулевой ничьей. Та игра носила статус товарищеской.

Прогноз на матч Ливан — Китай

Мне кажется, что Ливану предстоит потрудиться, чтобы взломать китайскую оборону. В свою очередь гости тоже попытаются найти свою возможность. Буду ставить на то, что в этом матче не будет пробит тотал 2,5 голов. На такой исход букмекеры предлагают коэффициент 1,5.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.5
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