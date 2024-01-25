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Лион – Ренн прогноз и ставки на матч 26 января 2023 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Лион - Ренн прогноз
Лион Лион
Лига 1 Франция 26 янв 2024, 15:00 Лион - Ренн
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Франция, Lyon, Групама
Ренн Ренн
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.81
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100%
1хБет 5.00
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В рамках 19 тура французской Лиги 1 свою встречу проведут Лион – Ренн, прогноз на матч этих соперников составлен нашими специалистами.

Лион

У Лиона есть история, но сейчас фанаты клуба только живут приятными воспоминаниями, ведь дела идут очень плохо. «Львам» приходится бороться за выживание, так как они занимают 16-ю строчку в турнирной таблице, а это зона переходных матчей. От спасительного 15-го места команда отстает только по дополнительным показателям. Даже до 12-й позиции всего два очка, так что борьба будет серьезной. В последнем туре Лион уступил в гостях Гавру – 1:3, сильно повлияло на игру удаление в составе «львов» на 30-й минуте. Так команда прервала серию из трех побед. Клуб играл в Кубке Франции, где одолел в гостях слабый Бержерак – 2:1, это позволило пробиться в 1/8 финала турнира.

Ренн

Не впечатляет и Ренн в этом сезоне, так занимает только десятую строчку в Лиге 1, отставание от топ-6 составляет 7 очков, поэтому будет сложно пробиться в еврокубки. На прошлых выходных клуб тоже пробился в 1/8 финала Кубка Франции, но одолел дома мощный Марсель в затяжной серии пенальти. В чемпионате наблюдается прогресс в результатах, ведь удалось набрать 7 очков в трех встречах. Свой последний матч Ренн выиграл дома у сильной Ниццы со счетом 1:0.

История очных противостояний

В противостоянии первого круга Ренн играл дома и остался в меньшинстве уже на 5-й минуте, Лион в итоге воспользовался большинством, сумев одержать победу со счетом 1:0.

Прогноз на матч Лион – Ренн

Нас ожидает битва с солидной афишей, хотя обе команды не демонстрируют того уровня футбола и результатов, которых от ни ждут. Лион играет дома, но Ренн выше в турнирной таблице, поэтому букмекеры решили не выделять здесь фаворита. В таком сложном матче много будет зависеть от плана на игру и реализации моментов. Проходимой здесь выглядит ставка на тотал меньше 2,5 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.81
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1хБет 5.00
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