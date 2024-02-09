Карлайл – Портсмут прогноз и ставки на матч 10 февраля

Прогноз на матч Победа Пoртсмут Коэф.: 1.63 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

На ближайших выходных в Англии продолжатся соревнования Первой лиги. В рамках 32 тура, Карлайл дома сыграет против Портсмута. Матч начнется в 16:00 по центральноевропейскому времени.

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Карлайл

Команда является аутсайдером Первой лиги. Карлайл занимает последнюю строчку в турнирной таблице. После 20 туров они имеют всего 20 очков в своем активе. В предыдущих пяти матчах Карлайл не одержал ни одной победы - пять поражений.

Портсмут

Портсмут занимает первую строчку в турнирной таблице Первой лиги. Они смогли добыть 63 очка в 31 матче сезона. Отрыв от второй строчки составляет четыре очка. В последних пяти матчах Портсмут победил в трех играх, однажды сыграли вничью и раз уступили. В крайнем туре они разгромили своего соперника со счетом 4:1.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Портсмут победил Карлайл с минимальным счетом 1:0. В общем, в пяти предыдущих играх Портсмут трижды победил и дважды сыграл вничью.

Карлайл сейчас имеет серию из пяти поражений подряд. Также, шесть игр к ряду они забивают минимум один гол.

Портсмут также имеет голевую серию из четырех матчей подряд.

Карлайл – Портсмут прогноз

В этой игре сойдутся лидер Первой лиги и аутсайдер. Я не буду ничего выдумывать и поставлю на победу гостей за 1,63. Очень хороший коэффициент на такой вариант.

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