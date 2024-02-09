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Карлайл – Портсмут прогноз и ставки на матч 10 февраля

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Карлaйл - Пoртсмут прогноз
Карлaйл Карлaйл
Первая лига Англия 10 фев 2024, 10:00 Карлaйл - Пoртсмут
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Англия, Carlisle, Brunton Park
Пoртсмут Пoртсмут
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Пoртсмут
Коэф.: 1.63
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На ближайших выходных в Англии продолжатся соревнования Первой лиги. В рамках 32 тура, Карлайл дома сыграет против Портсмута. Матч начнется в 16:00 по центральноевропейскому времени.

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Карлайл

Команда является аутсайдером Первой лиги. Карлайл занимает последнюю строчку в турнирной таблице. После 20 туров они имеют всего 20 очков в своем активе. В предыдущих пяти матчах Карлайл не одержал ни одной победы - пять поражений.

Портсмут

Портсмут занимает первую строчку в турнирной таблице Первой лиги. Они смогли добыть 63 очка в 31 матче сезона. Отрыв от второй строчки составляет четыре очка. В последних пяти матчах Портсмут победил в трех играх, однажды сыграли вничью и раз уступили. В крайнем туре они разгромили своего соперника со счетом 4:1.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Портсмут победил Карлайл с минимальным счетом 1:0. В общем, в пяти предыдущих играх Портсмут трижды победил и дважды сыграл вничью.
  • Карлайл сейчас имеет серию из пяти поражений подряд. Также, шесть игр к ряду они забивают минимум один гол.
  • Портсмут также имеет голевую серию из четырех матчей подряд.

Карлайл – Портсмут прогноз

В этой игре сойдутся лидер Первой лиги и аутсайдер. Я не буду ничего выдумывать и поставлю на победу гостей за 1,63. Очень хороший коэффициент на такой вариант.

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Прогноз на матч Победа Пoртсмут
Коэф.: 1.63
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