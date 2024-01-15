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Индонезия – Ирак прогноз и ставки на матч 15 января 2024 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Индонезия - Ирак прогноз
Индонезия Индонезия
Кубок Азии Вчера, 09:30 Индонезия - Ирак
Завершен
1 : 3
Международные, Al-Rayyan, Ahmed bin Ali Stadium
Ирак Ирак
Marselino Ferdinan
37’
17’
Mohanad Ali
45’
Osama Rashid
75’
Ayman Hussein
Обзор Детали матча Составы Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.75
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В матче первого тура группового этапа Кубка Азии команда Индонезии будет играть против Ирака. Номинальные гости считаются очевидными фаворитами противостояния. Встреча пройдет 15 января 2024 года.

Индонезия

Эта команда перед стартом турнира провела товарищеский матч против Ирана и проиграла со счетом 0:5. Это поражение лишний раз показало слабость Индонезии, в составе которой нет футболистов с мировой славой.

В последних пяти матчах Индонезия не добыла ни одной победы, четыре раза проиграв. Интересно, что в этих играх команда пропустила 17 голов, что выглядит печально. Судя по всему, у Индонезии есть большие проблемы при игре в обороне и пока они не решены.

Ирак

В своем последнем матче перед стартом турнира команда Ирака проиграла Южной Корее со счетом 0:1. В целом Ирак выглядит достаточно стабильной командой, но шансов на победу в турнире у них практически нет.

В последних пяти матчах Ирак добыл три победы при двух поражениях. Команда регулярно забивает в ворота соперников и это говорит о том, что проблем с атакой у них нет.

История противостояний

Между собой команды провели шесть матчей, четыре из которых завершились победой Ирака. Еще два раза была зафиксирована ничья.

Прогноз на матч Индонезия — Ирак

Не исключаю, что Индонезия сможет забить иракцам, но одного гола может оказаться недостаточно для победы. В этом противостоянии, как мне кажется, будет немало забитых мячей. Поставлю на тотал матча больше 2,5.

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Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.75
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