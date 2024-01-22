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Гранада - Атлетико Мадрид прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года

Илеана Санчес Илеана Санчес Експерт Dailysports
Гранада - Атлетико Мадрид прогноз
Гранада Гранада
Ла Лига Испания Сегодня, 15:00 Гранада - Атлетико Мадрид
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Испания, Granada, Эстадио Нуэво Лос Карменес
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(+1)
Коэф.: 1.735
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Dailysports представляет вашему вниманию прогноз на матч испанской Ла Лиги между Гранадой и Атлетико Мадрид. Поединок состоится в понедельник, 22 января, в 21:00 по среднеевропейскому времени.

Гранада

Гранада переживает тяжелый сезон: после двадцати туров команда занимает место в зоне вылета и, похоже, болельщики уже постепенно готовятся к возвращению в Ла Лигу 2. В прошлом сезоне клубе выиграл второй по статусу дивизион, однако все идет к тому, что закрепиться надолго не получится.

Сейчас "Насриды" практически на дне, хотя не так давно клуб выступал даже в еврокубках. В сезоне Лиги Еврпоы 2020/2021 Гранада дошла до четвертьфинала, где ее прервал Манчестер Юнайтед двумя победами по 2:0. Всё это было, но осталось в прошлом: сейчас нужно думать о том, как отыграть отставание в пять очков от семнадцатого места.

Атлетико Мадрид

Болельщики Атлетико Мадрид в последнее время не смотрят матчи своей команды без успокоительных таблеток. В начале января - в последнем до сегодня матче чемпионата Испании - команда Диего Симеоне подарила фанатами драматический матч с Жироной, по ходу которого трижды сравнивала счет, но по итогу все равно проиграла из-за гола на 90+1 минуте.

После поражения Жироне Атлетико сыграл два матча с соседями из Реал Мадрид: в полуфинале Суперкубка Испании и в 1/8 финала Кубка короля. Первая встреча завершилась болезненным поражением в овертайме, однако вторая игра принесла уже аналогичный успех.

Интересные факты и история личных встреч

  • 7/8 последних матчей между Гранадой и Атлетико Мадрид завершаются с тоталом желтых карточек больше 4.5.
  • Гранада на пять очков отстает от спасительного семнадцатого места, которое дает право остаться в Ла Лиге. Атлетико отстает на три очка от зоны Лиги чемпионов УЕФА.
  • Атлетико проиграл четыре из пяти последних матчей на выезде во всех турнирах. Единственное исключение: матч на Кубок Испании против Луго из третьего дивизиона. В последний раз в Ла Лиге Атлетико побеждал на выезде еще в октябре.

Прогноз на матч Гранада - Атлетико Мадрид

Гранада на своем поле отбирала очки у Барселоны и Бетиса, а также создавала хлопоты Жироне. Поэтому Атлетико будет непросто. Рискну поставить на хозяев с форой +1. Не думаю, что команда Симеоне вернется домой с победой больше, чем в один гол.

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Прогноз на матч П1(+1)
Коэф.: 1.735
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