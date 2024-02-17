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Фрайбург – Айнтрахт Франкфурт прогноз и ставки на матч 18 февраля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Фрайбург - Айнтрахт Фр прогноз
Фрайбург Фрайбург
Бундеслига Германия 18 фев 2024, 09:30 Фрайбург - Айнтрахт Фр
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Германия, Freiburg, Стадион Европа-Парк
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.85
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100%
1хБет 5.00
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На 18 февраля в Бундеслиге запланировано всего две встречи, в одной из которых сойдутся Фрайбург – Айнтрахт Франкфурт, прогноз на матч упомянутых клубов составлен нашими специалистами.

Фрайбург

Для Фрайбурга чемпионат складываетсянеоднозначно, недавно команда была реальным претендентом на еврокубки, а потом откатилась на восьмую строчку, отставание от топ-6 составляет 4 очка. В последнем туре клуб не устоял в гостях против Боруссии Дортмунд, уступив со счетом 0:3, данное поражение стало третьим подряд в Бундеслиге. На этой неделе Фрайбург играл в 1/16 финала Лиги Европы, где в первом матче расписал гостевую нулевую ничью против французского Ланса.

Айнтрахт Франкфурт

«Орлы» идут шестыми в чемпионате, рассчитывать на большее сложно, ведь отставание от пятого места составляет 8 баллов, при этом есть игра в запасе. У Айнтрахта наблюдается спад в результатах, всего одна победа в четырех матчах, причем соперники были не самыми сильными. В последнем туре не удалось обыграть на своем поле Бохум – 1:1. Команда тоже играла в еврокубках на этой неделе, только в Лиге конференций, где выигрывая в гостях у Юнион Сент-Жиллуаз 2:0, сыграли 2:2 в итоге.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Как показывает статистика, соперники играют между собой с переменным успехом, битва первого круга завершилась со счетом 0:0.
  • У Фрайбурга дома 5 побед, 3 ничьи и два поражения.
  • Айнтрахт в гостях выиграл 3 матча, четыре раза проиграл, а также было столько же ничьих.

Фрайбург – Айнтрахт Франкфурт Прогноз

Небольшими фаворитами в этой паре котируются хозяева, хотя стоит ожидать борьбы на три результата. Еврокубковые матчи посреди недели отняли у команд немало сил, что отразиться на скоростях и физической подготовке. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2,5 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.85
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1хБет 5.00
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