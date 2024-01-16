Блэкпул – Ноттингем Форест прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года
В переигровке матча Кубка Англии сойдутся Блэкпул и Ноттингем Форест. В первой встрече этих команд на поле вторых была зафиксирована результативная ничья со счетом 2:2. Ответная игра пройдет 17 января 2024 года.
Блэкпул
На прошлой неделе команда добыла уверенную победу в Первой лиге над Экзетер Сити и это позволило подняться ей на восьмое место в турнирной таблице. В том противостоянии дублем отметился Альби Морган.
Блэкпул остается кандидатом на повышение в классе, в то время как их следующий соперник рискует вылететь из Премьер лиги уже по итогам текущего сезона. Нет сомнений, что Блэкпул выложится на все 100 процентов перед родной публикой в кубковом матче.
Ноттингем Форест
В своем последнем матче чемпионата Англии Ноттингем Форест обыграл Манчестер Юнайтед, сотворив громкую сенсацию. Эта победа позволила им подняться на 15-е место турнирной таблицы и оторваться от зоны вылета на четыре балла.
Ноттингем Форест играет в достаточно атакующий футбол и команда забивала в четырех из пяти последних матчей. Сейчас Ноттингем Форест идет на серии из трех матчей без поражений.
История противостояния
В прошлом сезоне команды также сошлись в Кубке Англии и тогда Блэкпул обыграл Ноттингем Форест со счетом 4:1, что стало достаточно сенсационным результатом.
Прогноз на матч Блэкпул — Ноттингем Форест
Хозяева поля точно распечатают ворота соперника, однако их оборона вряд ли выдержит весь натиск гостей. Думаю, что команды обменяются голами.
- Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram