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Австралия – Узбекистан прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Австралия - Узбекистан прогноз
Австралия Австралия
Кубок Азии 23 янв 2024, 06:30 Австралия - Узбекистан
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Международные, Al Wakrah, Al Janoub Stadium
Узбекистан Узбекистан
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.57
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
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23 января на Кубке Азии запланированы очередные четыре встречи, в группе В Австралия и Узбекистан определят победителя квартета прогноз на матч этих соперников составлен аналитиками нашего ресурса.

Австралия

У австралийцев пока все складывается хорошо на турнире, две победы в стартовых встречах позволили гарантировать себе выход из группы, теперь важно удержаться на первой строчке, а для этого достаточно не проиграть в предстоящей битве. В первой игре команда без проблем одолела Индию со счетом 2:0, сложнее было против Сирии, но и здесь выиграли – 1:0. Австралия приехала бороться за победу в турнире, пока что все идет по плану.

Узбекистан

Могут быть собой довольны и узбеки, они вторые в своем квартете, набрав 4 очка в двух встречах. В первом туре имели небольшой перевес против Сирии, но конвертировать его в забитые мячи не смогли – 0:0. Не было проблем во втором матче против, Индии, которую удалось обыграть со счетом 3:0, все три мяча удалось забить еще в первом тайме. Не попасть в плей-офф будет сложно, в крайнем случае команда это сделает с третьего места, хотя надо удерживать свою вторую позицию.

История очных противостояний

Соперники играли между собой четыре раза, во всех случаях побеждали австралийцы, хотя в последнем матче, который состоялся в 2019-м году, Узбекистан уступил в 1/8 финала в серии пенальти. Обратим внимание на тот факт, что узбеки еще никогда не забивали Австралии.

Прогноз на матч Австралия – Узбекистан

Один из тех случаев, когда никому не стоит рваться в бой, а ничья устроит обоих соперников. Небольшое преимущество букмекеры отдают австралийцам, что выглядит логично. Узбеки в хорошей форме, поэтому имеют все шансы устоять против мощного соперника. Считаем проходимой ставку на тотал меньше 2,5 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.57
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100%
1хБет 5.00
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