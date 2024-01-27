Атлетико Мадрид – Валенсия прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года

Прогноз на матч Победа Атлетико Мадрид Коэф.: 1.56 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

28 января свою встречу в рамках Ла Лиги проведут Атлетико Мадрид – Валенсия, аргументированный прогноз на битву предстоящих соперников подготовлен нашими экспертами.

Атлетико Мадрид

«Матрасники» в этом сезоне не выглядят скучно, хотя и желаемой стабильности тоже нет. В чемпионате команда идет четвертой, опережая Атлетик Бильбао по дополнительным показателям, при этом есть игра в запасе. Основной целью клуба теперь является Кубок Испании, где удалось пробиться в полуфинал, благодаря непростой домашней победе над Севильей – 1:0. В последнем туре чемпионата Атлетико обыграл в гостях скромную Гранаду со счетом 1:0.

Валенсия

«Летучие мыши» набрали серьезные обороты и уже поднялись на седьмую строчку в Примере. Отставание от топ-6 составляет всего четыре очка, при этом есть игра в запасе. В последнем туре Валенсия обыграла на своем поле сильный Атлетик Бильбао со счетом 1:0, упомянутая победа стала четвертой подряд в чемпионате. Подопечные Барахи явно на ходу, команда поймала кураж и наверняка уже мечтает о еврокубках.

История очных противостояний

У соперников богатая история очных противостояний, в первом круге Валенсия неожиданно уверенно выиграла дома со счетом 3:0, дубль на счету Дуро, эта победа стала первой над «матрасниками» за последние 9 лет.

Атлетико Мадрид – Валенсия Прогноз

В этой паре Атлетико котируется фаворитом, состав у мадридцев сильнее, да и фактор своей арены должен помочь. «Летучие мыши» в хорошей форме, поэтому способны дать бой сильному сопернику. Даже с учетом мощной серии Валенсии, мы поставим здесь на чистую победу хозяев поля, в качестве альтернативы можно рассмотреть и вариант с обменом голами.

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