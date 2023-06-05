Звезда "Лацио" получил щедрое предложение из "Аль-Ахли"

Нападающий римского “Лацио” и сборной Италии Чиро Иммобиле может перейти в “Аль-Ахли”, сообщает lazio4arab.com.

По сведениям источника, футболист получил очень щедрое с финансовой точки зрения от саудовского клуба. Форвард пока не принял предложение, но он склоняется к переходу.

В нынешнем сезоне 33-летний Иммобиле провел за “Лацио” 38 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.