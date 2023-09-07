Звезда Баварии не поедет на сентябрьские матчи сборной Германии

Игрок Баварии Мюнхен пропустит сентябрьские матчи сборной Германии, сообщает Kicker.

Вопреки первоначальному плану, полузащитник Джамал Мусиала не прибыл в расположение сборной Германии из-за болей в спине. Футболист не поучаствует в матчах против Японии и Франции. Он должен был прибыть в расположение сборной в среду вечером. Однако сообщил 6 сентября Ханси Флику, что не сможет сыграть.

Как сообщила Бавария Мюнхен, 20-летний игрок не сыграет в товарищеских матчах из-за проблем со спиной. Недавно его беспокоил разрыв мышечного волокна и он проходил реабилитацию. Мусиала получил травму две недели назад на тренировке, из-за этого он пропустил два матча Бундеслиги.

Главный менеджер Баварии заявил в субботу, что они не хотели рисковать. Мусиала продолжал индивидуальные тренировки и должен был приехать на второй матч против Франции. Проходили консультации с медицинским штабом и клубом. Однако в последний момент все пошло не по плану.

Помимо Мусиалы, товарищеские матчи в составе Германии пропустит Николас Фюлькруг. Нападающий покинул расположение сборной из-за проблем со бедром, вместо него приехал Томас Мюллер.