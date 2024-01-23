Зиннер победил Рублева и вышел в полуфинал Australian Open-2024

В полуфинале Australian Open прошел второй четвертьфинальный поединок. Путевку за полуфинал разыгрывали Янник Зиннер (№4 в рейтинге) и Андрей Рублев (№5 в рейтинге).

Первый сет смог забрать итальянский теннисист со счетом 6:4. Второй сет завершился при счете 6:6 и в тай-брейке также Зиннер был лучшим - 7:5. Третий сет, в итоге, стал заключительным в этом четвертьфинале. Четвертое место в мировом рейтинге одолел Рублева со счетом 6:3.

Таким образом, матч завершился при уверенной победе итальянского теннисиста Янника Зиннера со счетом 3:0. В общем, игра длилась два часа 41 минуту.

На Australian Open определилась первая полуфинальная пара. Новак Джокович победил Тейлора Фрица, поэтому Янник Зиннер сыграет именно против сербского теннисиста.

Напомним, первой полуфиналисткой в женской сетке стала 19-летняя американка Коко Гофф.