Жозе Моуринью серьезно наказан УЕФА

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальном сайте объявила о наказании для главного тренера римской “Ромы” Жозе Моуринью.

Португальский специалист дисквалифицирован на четыре еврокубковых матча. Такое наказание наложено на тренера за его оскорбительные высказывания в адрес арбитра Энтони Тейлора, который обслуживал финальный матч Лиги Европы между римлянами и “Севильей” (1:1, по пенальти - 1:4).

Напомним, что в нынешнем сезоне “Рома” под руководством заняла шестое место в чемпионате Италии.