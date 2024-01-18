Защитнику Реала могут предложить новый контракт

Руководство Реала приближается к тому, чтобы сменить гнев на милость к одному из своих игроков.

По сообщению порталаFootMercato, французскому защитнику «сливочных» Ферлану Менди могут предложить новый контракт, что резонирует с заявлениями о том, что с игроком могут попрощаться, чтобы освободить место для Альфонсо Дэвиса.

Оставить игрока в Мадриде хочет и его наставник Карло Анчелотти, который обожает Менди. Не горит желанием покидать команду и сам француз, ведь он хочет побороться за место в основном составе.

Действующее трудовое соглашение Менди с Реалом действительно до лета 2025 года.

Француз в этом сезоне принял участие в 16 матчах «сливочных» во всех турнирах. В них он отметился одним забитым мячом.

Ранее мы сообщали, что желание продлить контракт выразил вратарь Реала Андрей Лунин, но пока что нового трудового соглашения ему не предложили.