Защитнику Реала могут предложить новый контракт
Руководство Реала приближается к тому, чтобы сменить гнев на милость к одному из своих игроков.
По сообщению порталаFootMercato, французскому защитнику «сливочных» Ферлану Менди могут предложить новый контракт, что резонирует с заявлениями о том, что с игроком могут попрощаться, чтобы освободить место для Альфонсо Дэвиса.
Оставить игрока в Мадриде хочет и его наставник Карло Анчелотти, который обожает Менди. Не горит желанием покидать команду и сам француз, ведь он хочет побороться за место в основном составе.
Действующее трудовое соглашение Менди с Реалом действительно до лета 2025 года.
Француз в этом сезоне принял участие в 16 матчах «сливочных» во всех турнирах. В них он отметился одним забитым мячом.
Ранее мы сообщали, что желание продлить контракт выразил вратарь Реала Андрей Лунин, но пока что нового трудового соглашения ему не предложили.