Защитник "Атлетико" Фелипе перешел в клуб АПЛ

Пресс-служба “Ноттингем Форест” на официальном сайте объявила о переходе бразильского защитника “Атлетико” Фелипе.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист заключил с английским клубом контракт до лета 2024 года.

33-летний Фелипе выступал за “Атлетико” с 2019 года, провел за клуб 113 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Ранее играл за “Брагантино”, “Коринтианс” и “Порту”. За сборную Бразилии сыграл два матча.

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