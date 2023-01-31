Украинец Забарный перешел в клуб АПЛ

Пресс-служба “Борнмута” на официальном сайте объявила о переходе защитника киевского “Динамо” и сборной Украины Ильи Забарного.

Сумма трансфера составила 22,7 миллионов евро. Футболист заключил с английским клубом контракт до лета 2028 года.

20-летний Забарный выступал за “Динамо” с 2020 года. Всего он провел за клуб 84 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. За сборную Украины сыграл 24 матча.

Не пропустите: “Динамо” Киев - “Аустрия” - 2:2 (видеообзор).