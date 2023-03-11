"Заря" - "Львов" - 3:1 (видеообзор)

В матче 17-го тура чемпионата Украины “Заря” на своем поле обыграла “Львов” со счетом 3:1.

Победу луганскому клубу принесли голы Назария Русина, Максима Имерекова и Сергея Булецы. У гостей отличился Владислав Бугай.

“Заря”, набрав 34 очка, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Львов" с 12 очками остался на последнем, 16-м месте.

“Заря” - “Львов” - 3:1 (1:0)

Голы: Русин, 34 - 1:0, Имереков, 54 - 2:0, Булеца, 70 - 3:0, Бугай, 87 - 3:1

“Заря”: Сапутин, Снурницин, Батагов, Имереков, Бутко, Бражко, Мишнев (Чурко, 75), Герреро (Погорелый, 75), Булеца (Дришлюк, 85), Хлань (Антюх, 66), Русин (Хахлев, 86).

“Львов”: Рыбка, Грисьо, Траоре, Игор, Никитюк, Алибеков (Богунов, 68), Кузык, Беляев, Антонио, Свржняк (Мильченко, 56), Эсеола (Бугай, 46).

Видеообзор матча

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