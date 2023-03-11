Мудрик совершил первое результативное действие за "Челси"
Новости футбола Сегодня, 12:36
Фото: Михаила Мудрика/Автор неизвестен
Украинский полузащитник “Челси” Михаил Мудрик совершил первое результативное действие за лондонский клуб.
Футболист отметился голевым пасом в матче 27-го тура чемпионата Англии против “Лестера”. Украинец на 78-й минуте помог отличиться Матео Ковачичу. Кроме того, Мудрик сам забил гол, но он не был засчитан из-за офсайда.
Напомним, что 22-летний Мудрик перешел в “Челси” из “Шахтера” в зимнее трансферное окно за 70 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 30 миллионов евро за счет бонусов.
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