Мудрик совершил первое результативное действие за "Челси"

Украинский полузащитник “Челси” Михаил Мудрик совершил первое результативное действие за лондонский клуб.

Футболист отметился голевым пасом в матче 27-го тура чемпионата Англии против “Лестера”. Украинец на 78-й минуте помог отличиться Матео Ковачичу. Кроме того, Мудрик сам забил гол, но он не был засчитан из-за офсайда.

Напомним, что 22-летний Мудрик перешел в “Челси” из “Шахтера” в зимнее трансферное окно за 70 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 30 миллионов евро за счет бонусов.

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