"Ювентус" нацелился на вратаря сборной Украины

Туринский “Ювентус” проявляет интерес к вратарю донецкого “Шахтера” и сборной Украины Анатолию Трубину, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает кандидатуру украинца в качестве преемника основного голкиперу Войцеху Щесны. Переход может состояться летом.

В нынешнем сезоне 21-летний Трубин провел за “Шахтер” и сборную Украины 19 матчей во всех турнирах и пропустил 24 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: “Ювентусу” грозит исключение из Серии А.