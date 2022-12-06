"Ювентус" могут понизить в классе из-за финансовых нарушений

“Ювентус” может вылететь из Серии А из-за финансовых нарушений.

Как считает спортивный юрист Маттиа Грассани, виды нарушений, в которых подозревают уже бывших руководителей клуба, охватывают целый ряд противоправных действий, не имеющих прецедентов.

По словам специалиста, туринцы могут получить не только штрафные санкции или наказание в виде снятия очков.

“Если посмотреть со стороны закона, то такое нарушение может привести к вылету. Разбирательство собираются завершить в течение сезона-2022/23, поскольку у спортивного правосудия есть ограничение по времени”, - сказал он.