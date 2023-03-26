"Ювентус" нацелился на суперталанта сборной Дании
Новости футбола Сегодня, 16:37
Фото: инстаграм Расмуса Хейлунда/Автор неизвестен
“Ювентус” проявляет интерес к нападающему “Аталанты” и сборной Дании Расмуму Хейлунду, сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, туринский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе “Юве” датчанин может заменить сербского нападающего Душана Влаховича, которым интересуются английские клубы.
Ранее сообщалось, что Хейлундом, который забил пять голов в двух матчах отборочного турнира Евро-2024, интересуются “Барселона” и “Милан”.
В нынешнем сезоне 20-летний Хейлунд провел за “Аталанту” 33 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
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