"Ювентус" нацелился на суперталанта сборной Дании

“Ювентус” проявляет интерес к нападающему “Аталанты” и сборной Дании Расмуму Хейлунду, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, туринский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе “Юве” датчанин может заменить сербского нападающего Душана Влаховича, которым интересуются английские клубы.

Ранее сообщалось, что Хейлундом, который забил пять голов в двух матчах отборочного турнира Евро-2024, интересуются “Барселона” и “Милан”.

В нынешнем сезоне 20-летний Хейлунд провел за “Аталанту” 33 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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