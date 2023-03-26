"Лацио" собирается избавиться от бывшего игрока "Шахтера"

Римский “Лацио” собирается продать бразильского полузащитника Маркоса Антонио в летнее трансферное окно, сообщает LazioNews24.

По сведениям источника, руководство итальянского клуба выставит игрока на трансфер, так как он не сумел завоевать место в основном составе.

22-летний Маркос Антонио перешел в “Лацио” летом 2022 года из “Шахтера". Сумма трансфера составила 7,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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