"Ювентус" может получить серьезное наказание от УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может исключить туринский “Ювентус” из еврокубков, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, УЕФА рассматривает вариант с подобным наказанием для итальянского клуба за финансовые махинации. Подобный бан будет введен лишь с того сезона, с которого “Юве” пробьется в еврокубки.

Напомним, что ранее суд Федерации футбола Италии (FIGC) принял решение о снятии 15 очков с “Ювентуса”. Клуб обвинялся в завышении трансферной стоимости футболистов и сокрытии истинного размера зарплат игроков.

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