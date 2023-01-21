Шкриньяр потребовал супербонус за переход в ПСЖ
Новости футбола Сегодня, 16:00
Фото: инстаграм Милана Шкриньяра/Автор неизвестен
Словацкий защитник “Интера” Милан Шкриньяр готов перейти в “Пари Сен-Жермен” следующим летом, но выставил солидные условия, сообщает Footmercato.
По сведениям источника, футболист хочет получить бонус в размере 25 миллионов евро, так как он перейдет в качестве свободного агента. Также он хочет получать зарплату в размере девяти миллионов евро в год. При этом Шкриньяр отклонил предложение “Интера” о новом контракте.
В нынешнем сезоне 27-летний Шкриньяр провел 26 матчей, не забил ни одного мяча и отдал один голевой пас.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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