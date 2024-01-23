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"Я страдал, он будто душил меня". Джокович прокомментировал матч на Australian Open

Новости тенниса Сегодня, 10:17
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
"Я страдал, он будто душил меня". Джокович прокомментировал матч на Australian Open "Я страдал, он будто душил меня". Джокович прокомментировал матч на Australian Open

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал победу над Тэйлором Фритцем в 1/4 финала Australian Open 2024.

Первый сет Джокович выиграл на тай-брейке 7:3, но на самом старте второго сета отдал Фрицу гейм на своей подаче и в итоге уступил 4:6. Серб забрал следующие два сета (6:2 и 6:3) и оформил выход в полуфинал турнира.

«Я сильно страдал в первых двух сетах из-за качественного тенниса от Фрица. Он будто душил меня с задней линии корта. Было очень сложно найти подходящий момент, было очень жарко.

Мы все знаем, что у Тейлора одна из лучших подач в мире. Я знал, какую угрозу он представляет, когда выступает на таком высоком уровне. Моя реализация брейк-пойнтов была очень плохой, но мне удалось сломать его, когда это было нужно. Думаю, я улучшил свою игру в середине третьего сета и до самого конца матча», - сказал серб.

За выход в финал Открытого чемпионата Австралии Джокович сразится с представителем Италии Янником Синнером, который одолел Андрея Рублева.

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