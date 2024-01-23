"Я страдал, он будто душил меня". Джокович прокомментировал матч на Australian Open

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал победу над Тэйлором Фритцем в 1/4 финала Australian Open 2024.

Первый сет Джокович выиграл на тай-брейке 7:3, но на самом старте второго сета отдал Фрицу гейм на своей подаче и в итоге уступил 4:6. Серб забрал следующие два сета (6:2 и 6:3) и оформил выход в полуфинал турнира.

«Я сильно страдал в первых двух сетах из-за качественного тенниса от Фрица. Он будто душил меня с задней линии корта. Было очень сложно найти подходящий момент, было очень жарко. Мы все знаем, что у Тейлора одна из лучших подач в мире. Я знал, какую угрозу он представляет, когда выступает на таком высоком уровне. Моя реализация брейк-пойнтов была очень плохой, но мне удалось сломать его, когда это было нужно. Думаю, я улучшил свою игру в середине третьего сета и до самого конца матча», - сказал серб.

За выход в финал Открытого чемпионата Австралии Джокович сразится с представителем Италии Янником Синнером, который одолел Андрея Рублева.