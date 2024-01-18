"Я мощный панчер. Ломаю людям глазницы". Джошуа дерзко предупредил Нганну

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался о предстоящем поединке против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Эй Джей предупредил своего будущего оппонента, что его ожидает очень тяжелый бой, вспомнив свои предыдущие победы.

«У Нганну руки длиннее, чем у меня. Он коренастый и большой. Несмотря на всю шумиху вокруг Фрэнсиса, ему все равно придется иметь дело со мной.

Я думаю, что люди недооценивают меня. Они считают, что могут просто прийти и оказать на меня давление, потому что я ментально слабый. А я сам мощный панчер. Я ломал людям глазницы. Я сломал Валлину нос и глазницу, Хелениуса вывел из строя. Также разрушил карьеру Уайта своим апперкотом. Этот список можно продолжать. Вот почему наш бой интересен", - сказал Джошуа.