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"Я мощный панчер. Ломаю людям глазницы". Джошуа дерзко предупредил Нганну

Новости бокса Сегодня, 09:04
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
"Я мощный панчер. Ломаю людям глазницы". Джошуа вынес серьезное предупреждение для Нганну "Я мощный панчер. Ломаю людям глазницы". Джошуа вынес серьезное предупреждение для Нганну

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался о предстоящем поединке против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Эй Джей предупредил своего будущего оппонента, что его ожидает очень тяжелый бой, вспомнив свои предыдущие победы.

«У Нганну руки длиннее, чем у меня. Он коренастый и большой. Несмотря на всю шумиху вокруг Фрэнсиса, ему все равно придется иметь дело со мной.

Я думаю, что люди недооценивают меня. Они считают, что могут просто прийти и оказать на меня давление, потому что я ментально слабый. А я сам мощный панчер. Я ломал людям глазницы. Я сломал Валлину нос и глазницу, Хелениуса вывел из строя. Также разрушил карьеру Уайта своим апперкотом. Этот список можно продолжать. Вот почему наш бой интересен", - сказал Джошуа.

Поединок между Джошуа и Нганну состоится 8 марта 2024 года в Эри-Рияде, Саудовская Аравия. Контракт на их бой не предусматривает реванша.

Ранее председатель Управления по развлечениям Саудовской Аравии Принц Турки Аль-Шейх рассказал, что хочет свести победителей боев Джошуа - Нганну и Фьюри - Усик.

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