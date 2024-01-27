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«Я буду спать спокойнее». Пеп Гвардиола высказался об уходе Юргена Клоппа

Новости футбола Сегодня, 06:51
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
«Я буду спать спокойнее». Пеп Гвардиола высказался об уходе Юргена Клоппа «Я буду спать спокойнее». Пеп Гвардиола высказался об уходе Юргена Клоппа

Вчера главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп сделал ошеломляющее заявление о том, что он покинет клуб в конце текущего сезона.

В большинстве, во всем мире эта информация была воспринята с грустью, но пониманием. Немецкого специалиста поддержали многие коллеги. Не остался в стороне и тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола.

Во время вчерашней пресс-конференции перед матчем Кубка Англии против Тоттенхэма испанец сказал:

«Я буду спать спокойнее. Дни перед матчем с Ливерпулем были почти кошмаром. Конечно, его будет не хватать. Я был шокирован этой новостью, как и все. Я чувствовал, что часть Манчестер Сити будет потеряна. Мы не можем определить наш совместный период здесь без него и Ливерпуля - это невозможно.

Они были нашим самым большим соперником, и лично он был моим самым большим соперником с тех пор, как он был в дортмундской Боруссии, а я — в мюнхенской Баварии», — добавил Клопп. «Я думаю, Премьер-лиге будет не хватать его харизмы, индивидуальности и того, как играют его команды. Всегда было приятно наблюдать, насколько позитивны они в своем подходе. Они стараются выигрывать каждую игру. Я желаю ему всего наилучшего.

Может быть, он не послушает моё мнение, но он вернется. Я знаю это. Возможно, через 10 лет. Ему понадобится пополнить свою энергию. С его индивидуальностью и энергией он вернется», - в конце сказал Пеп. «Национальная сборная, другая команда, я не знаю, но футболу нужны такие личности, как он. Когда мы были вместе, это была мечта, и, надеюсь, в следующем сезоне у нас будет время вместе поужинать или выпить вместе. Мы заслуживаем этого».

Стоит отметить, что у Клоппа лучший результат в личных встречах с Гвардиолой среди всех тренеров, а Ливерпуль – единственная команда, которая прервала эпоху доминирования Манчестер Сити в период с 2018 по 2023 год, выиграв титул Премьер-лиги в 2020 году и положив конец 30-летнему ожиданию мерсисайдского клуба короны английской лиги. И в текущем сезоне команда Клоппа выглядит как главный соперник Гвардиолы за чемпионский титул.

Гвардиола встречался с Клоппом чаще, чем любой другой тренер (28), а также проигрывал ему больше, чем любому другому тренеру (12). Становится понятно, почему Пеп делает такие заявления.

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