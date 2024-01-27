«Я буду спать спокойнее». Пеп Гвардиола высказался об уходе Юргена Клоппа

Вчера главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп сделал ошеломляющее заявление о том, что он покинет клуб в конце текущего сезона.

В большинстве, во всем мире эта информация была воспринята с грустью, но пониманием. Немецкого специалиста поддержали многие коллеги. Не остался в стороне и тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола.

Во время вчерашней пресс-конференции перед матчем Кубка Англии против Тоттенхэма испанец сказал:

«Я буду спать спокойнее. Дни перед матчем с Ливерпулем были почти кошмаром. Конечно, его будет не хватать. Я был шокирован этой новостью, как и все. Я чувствовал, что часть Манчестер Сити будет потеряна. Мы не можем определить наш совместный период здесь без него и Ливерпуля - это невозможно. Они были нашим самым большим соперником, и лично он был моим самым большим соперником с тех пор, как он был в дортмундской Боруссии, а я — в мюнхенской Баварии», — добавил Клопп. «Я думаю, Премьер-лиге будет не хватать его харизмы, индивидуальности и того, как играют его команды. Всегда было приятно наблюдать, насколько позитивны они в своем подходе. Они стараются выигрывать каждую игру. Я желаю ему всего наилучшего. Может быть, он не послушает моё мнение, но он вернется. Я знаю это. Возможно, через 10 лет. Ему понадобится пополнить свою энергию. С его индивидуальностью и энергией он вернется», - в конце сказал Пеп. «Национальная сборная, другая команда, я не знаю, но футболу нужны такие личности, как он. Когда мы были вместе, это была мечта, и, надеюсь, в следующем сезоне у нас будет время вместе поужинать или выпить вместе. Мы заслуживаем этого».

Стоит отметить, что у Клоппа лучший результат в личных встречах с Гвардиолой среди всех тренеров, а Ливерпуль – единственная команда, которая прервала эпоху доминирования Манчестер Сити в период с 2018 по 2023 год, выиграв титул Премьер-лиги в 2020 году и положив конец 30-летнему ожиданию мерсисайдского клуба короны английской лиги. И в текущем сезоне команда Клоппа выглядит как главный соперник Гвардиолы за чемпионский титул.

Гвардиола встречался с Клоппом чаще, чем любой другой тренер (28), а также проигрывал ему больше, чем любому другому тренеру (12). Становится понятно, почему Пеп делает такие заявления.