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WBC санкционировала проведение реванша между Фьюри и Усиком

Новости бокса Сегодня, 11:53
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
WBC санкционировала проведение реванша между Фьюри и Усиком Фото: https://www.instagram.com/usykaa/

Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал о том, будет ли реванш между Усиком и Фьюри, об этом он рассказал в интервью DAZN.

По его словам, организация уже санкционировала проведение реванша между двумя боксерами тяжеловесами.

"Посмотрим, что произойдет, поскольку есть бои, которые должны состояться, прежде чем мы углубимся во что-то еще. Но и Фьюри против Усика, и Джошуа против Нганну - оба очень интересные поединки. WBC уже санкционировала бой Фьюри с Усиком и реванш. Мы получили запрос и уже согласились на реванш", - заявил он.

Сулейман добавил, что осталось только, чтобы промоутеры согласовали реванш. Если они не захотят, то WBC также рассмотрит это предложение. Бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится, 17 февраля, в Саудовской Аравии.

Обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри объяснил, за что уважает украинского боксера Олександа Усика (обладатель поясов WBO, WBA, IBO и IBF).

Обладатель четырех поясов в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал свой бой за звание абсолютного чемпиона против Фьюри. Украинец заявил, что это бой его спортивной карьеры и спортивной жизни.

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