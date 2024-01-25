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Фьюри объяснил, за что больше всего уважает Усика

Новости бокса Сегодня, 11:50
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Фьюри объяснил, за что больше всего уважает Усика Фьюри объяснил, за что больше всего уважает Усика

Обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри объяснил, за что уважает украинского боксера Александа Усика (обладатель поясов WBO, WBA, IBO и IBF).

В интервью для Gloves Off на TNT Sports, британский боксер рассказал, что больше всего уважает Усика за то, что он также очень религиозный человек.

"Он богобоязненный человек, как и я. Мы два величайших христианина в боксе. Без неудач. Он может тренировать все, что пожелает - я могу тренировать все, что захочу. Но побеждает тот, кого Бог хочет видеть победителем.

Неважно, ты из канавы или из какого-то королевства - победит избранный Богом. Почему уважаю тебя больше всех боксеров - ты веришь в Бога. Именно поэтому уважаю тебя", - заявил Фьюри.

Также, он добавил, что они оба чемпионы и прекрасно, что он сможет встретить еще одного чемпиона, который также верит в Бога.

Напомним, что чемпионский поединок между Фьюри и Александром Усиком состоится в Эр-Рияде 17 февраля. На кону будут стоять пояса IBF, WBA, WBO и IBO супертяжелого веса, которыми владеет украинец, а также пояс WBC, принадлежащий британскому боксеру.

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