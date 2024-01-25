"Бой моей карьеры" - Усик о поединке за звание абсолютного чемпиона

Обладатель четырех поясов в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал свой бой за звание абсолютного чемпиона против Фьюри.

В интервью для Gloves Off на TNT Sports украинец заявил, что это бой его спортивной карьеры и спортивной жизни.

"Это бой техники, бой сердца, бой всей моей спортивной карьеры и моей спортивной жизни. Люди хотят это увидеть, хотят увидеть Усика и Фьюри в ринге за абсолют. И мы должны подарить им этот поединок, потому что они заслуживают этого", - рассказал Усик.

Также, он заявил, что готовится к этому поединку уже давно - с тех пор, как Фьюри победил Владимира Кличко. Усик сказал, что Тайсон не знал его, потому что Александр еще только начинал свою карьеру. Так же, украинец готовился к Энтони Джошуа. Усик добавил, что не боится Тайсона Фьюри и готов к поединку.

К слову, во время этого интервью Тайсон Фьюри рассказал, за что уважает Александра Усика.

Напомним, что чемпионский поединок между Фьюри и Александром Усиком состоится в Эр-Рияде 17 февраля. На кону будут стоять пояса IBF, WBA, WBO и IBO супертяжелого веса, которыми владеет украинец, а также пояс WBC, принадлежащий британскому боксеру.