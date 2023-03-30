Вратарь сборной Украины вошел в топ-2 самых дорогих молодых голкиперов в мире

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых молодых вратарей в мире возрастом не старше 21 года.

Первое место делят украинец Анатолий Трубин из “Шахтера” и ирландец Гэвин Базуну ("Саутгемптон"). Их стоимость оценивается в 18 миллионов евро. Третье место занимает француз Лукас Шевалье из “Лилля” - 10 миллионов евро.

Топ-10 самых дорогих молодых голкиперов в мире по версии Transfermarkt выглядит так.

1-2. Анатолий Трубин ("Шахтер") - 18 миллионов евро

1-2. Гэвин Базуну ("Саутгемптон") - 18

3. Лукас Шевалье ("Лилль") - 10

4. Мартен Вандервордт ("Генк") - 9

5. Габриэль Слонина ("Челси") - 8

6. Барт Вербрюгген ("Андерлехт") - 5

7-8. Каспер Тобиас ("Легия") - 4

7-8. Доган Алемдар ("Ренн") - 4

9. Стефано Турати ("Фрозиноне") - 3,5

10. Элиа Каприле ("Бари") - 3.

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