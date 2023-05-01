Возвращение Месси в "Барселону" может не состояться

“Барселоне” не удается договориться с Ла Лигой о финансовых условиях, чтобы подписать новичков, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, руководство испанского чемпионата не устраивают варианты, предложенные каталонцами. “Барселоне", чтобы вписаться в требования финансового фэйр-плей, нужно продать игроков на сумму от 200 до 350 миллионов евро.

Если “Барселоне” не удается решить данный вопрос, то у клуба не получится подписать на правах свободных агентов нападающего ПСЖ Лионеля Месси, полузащитника “Манчестер Сити” Илкая Гюндогана и защитника “Атлетика” Иньиго Мартинеса.

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