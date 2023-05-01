Дом футболиста "Барселоны" обокрали во время матча
Новости футбола Сегодня, 04:19
Фото: инстаграм Жюля Кунде/Автор неизвестен
Французский защитник “Барселоны” Жюль Кунде стал жертвой кражи, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, злоумышленники проникли в дом футболиста в тот момент, когда он играл в матче 32-го тура чемпионата Испании против “Бетиса” (4:0). Француз обратился в полицию и сообщил о произошедшем руководству каталонскому клуба.
В нынешнем сезоне 24-летний Кунде провел за “Барселону” 35 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал шесть голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
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