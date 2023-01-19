Воспитанник "Тоттенхэма" трагически погиб в США

Английский защитник “Шарлотт” Антон Уолкс погиб в США, сообщает пресс-служба американского клуба.

Трагедия произошла в Южной Флориде в результате столкновения двух лодок. У него остались девушка и маленькая дочь.

25-летний Уолкс являлся воспитанником “Тоттенхэма”. Он выступал за “Шарлотт” с 2022 года. Ранее играл за “Атланту Юнайтед" и “Портсмут”.

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