"Бавария" купила опытного вратаря

Пресс-служба мюнхенской “Баварии” на официальном сайте объявила о переходе вратаря менхенгладбахской “Боруссии” и сборной Швейцарии Янна Зоммера.

Сумма трансфера составила восемь миллионов евро плюс еще один миллион в виде бонусов. Стороны заключили контракт до лета 2025 года.

34-летний Зоммер выступал за “Боруссию” с 2014 года. Всего он провел за клуб 335 матчей во всех турнирах и пропустил 459 голов. Ранее играл за “Базель”, “Вадуц” и “Грассхоппер”. За сборную Швейцарии сыграл 80 матчей и пропустил 78 мячей.

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