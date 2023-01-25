Воспитанник "Барселоны" Тельо будет соперничать с Роналду в Саудовской Аравии

Пресс-служба “Аль-Фатеха” на официальном сайте объявила о переходе испанского вингера “Лос-Анджелес” Кристиана Тельо.

Футболист достался саудовскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2024 года.

31-летний Тельо является воспитанником “Барселоны”. За “Лос-Анджелес” он выступал с 2022 года. Всего он провел за клуб пять матчей. Ранее также играл за “Порту”, “Фиорентину” и “Бетис”. За сборную Испании сыграл один матч.

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