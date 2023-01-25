Наставник "МЮ" пытается уговорить Рашфорда остаться в команде

Наставник “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг уверен в том, что форварду Маркусу Рэшфорду лучше не менять клуб в ближайшее время.

По словам тренера, сейчас для молодого игрока это лучшее место.

"Мы строим лучший коллектив. Сначала в Англии, а затем в Европе и в мире. Это были личные переговоры между клубами и игроком.

Он прекрасно понимает, что “МЮ” - это его клуб. Мы построили команду так, что качества Маркуса выходят на первый план", - сказал тренер.