Восходящая звезда мирового футбола подозревается в фальсификации возраста
Новости футбола Сегодня, 14:30
Фото: инстаграм Юссуфа Мукоко/Автор неизвестен
Нападающий дортмундской “Боруссии” и сборной Германии Юссуфа Мукоко, возможно, фальсифицировал свой возраст, сообщает LAOLA1.
По сведениям источника, футболисту на самом деле не 18 лет, а уже 22. Приемный отец игрока предоставил журналистам свидетельство о Мукоко. В документе указано, что он родился не 2004 году, а в 2000-м. Пока официального опроверждения не последовало.
Ранее сообщалось, что подписать Мукоко хотят “Барселона” и “Ньюкасл”.
В нынешнем сезоне 18-летний Мукоко провел за “Боруссию” 22 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Сасько Инга эксперт Dailysports
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