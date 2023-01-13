Восходящая звезда мирового футбола подозревается в фальсификации возраста

Нападающий дортмундской “Боруссии” и сборной Германии Юссуфа Мукоко, возможно, фальсифицировал свой возраст, сообщает LAOLA1.

По сведениям источника, футболисту на самом деле не 18 лет, а уже 22. Приемный отец игрока предоставил журналистам свидетельство о Мукоко. В документе указано, что он родился не 2004 году, а в 2000-м. Пока официального опроверждения не последовало.

Ранее сообщалось, что подписать Мукоко хотят “Барселона” и “Ньюкасл”.

В нынешнем сезоне 18-летний Мукоко провел за “Боруссию” 22 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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