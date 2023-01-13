"Шахтер" совершил первый трансфер в зимнее трансферное окно

Пресс-служба донецкого “Шахтера” на официальном сайте объявила о переходе защитника “Сабуртало” Георгия Гочолейшвили.

Сумма трансфера составила один миллион евро. Футболист заключил с украинским клубом контракт на пять лет.

21-летний Гочолейшвили выступал за “Сабуртало” с 2020 года. Всего он провел за клуб 86 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 12 результативных передач. За сборную Грузии сыграл один матч.

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