Во Франции жестко раскритиковали Месси за его слова о ПСЖ

Известный в прошлом французский футболист Кристоф Дюгарри выразил недовольство заявлениями Лионеля Месси о ПСЖ.

После ухода из клуба аргентинец заявил, что провел два сложных года в парижском клубе.

“Я не согласен с Месси и считаю, что его слова непонятны и неуместны. Таким игрокам создают все условия для счастливой игры, и они не должны жаловаться на свои условия. Месси не должен говорить ничего плохого об уходе из ПСЖ, так как команда, тренер и болельщики могут обидеться на его слова”, -

Напомним, что по окончании сезона Месси перешел в “Интер Майами” на правах свободного агента.