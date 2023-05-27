Винисиус выступит в суде по делу о расизме

Форвард “Реала” Винисиус Жуниор вынужден будет появиться в суде по делу о расизме.

Речь идет о громком деле в отношении трех мужчин в возрасте от 18 до 21 года, которые были задержаны по подозрению в совершении преступлений на почве расизма.

Винисиуса пригласили для выступления в Высшем суде Валенсии через видеоконференцию в качестве пострадавшего.

Интересно, что недавно в матче против “Валенсии” Винисиус Жуниор подвергся новым расистским оскорблениям.