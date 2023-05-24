"Вильярреал" уверенно победил в домашнем матче Ла Лиги

В матче 36-го тура чемпионата Испании “Вильярреал” на своем поле обыграл “Кадис” со счетом 2:0.

Победу “подводникам” принес Николас Джексон, который сделал дубль.

“Вильярреал”, набрав 63 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Ла лиги. “Кадис” с 38 очками остался на 16-м месте.

“Вильярреал” – “Кадис” - 2:0 (2:0)

Голы: Джексон, 20 - 1:0, Джексон, 45 - 2:0

“Вильярреал”: Рейна, Фемения, Манди, Пау Торрес, Альберто Морено (Мохика, 69), Парехо, Тригерос, Ло Чельсо (Терратс, 69), Пино (Алекс Баэна, 87), Джексон (Паскуаль, 87), Жерар Морено (Чуквуэзе, 69).

“Кадис”: Ледесма, Карселен (де ла Роса, 64), Эрнандес, Хорхе Мере, Эспино, Алехо, Эскаланте (Хосе Мари, 82), Сан-Эметерио (Алькарас, 46), Бонгонда (Мвепу, 70), Гвардиола (Негредо, 70), Собрино.

Не пропустите: "Реал" вырвал победу в дерби Мадрида.