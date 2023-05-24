"Реал" вырвал победу в дерби Мадрида

В матче 36-го тура чемпионата Испании “Реал” на своем поле обыграл “Райо Вальекано” со счетом 2:1.

На 31-й минуте счет открыл Карим Бензема, но на 84-й минуте счет сравнял Рауль де Томас. Победу королевскому клубу принес гол Родриго Гоэса в концовке встречи.

“Реал”, набрав 74 очка, вышел на второе место в турнирной таблице Ла Лиги. “Райо Вальекано” с 46 очками остался на 11-м месте.

“Реал” – “Райо Вальекано” - 2:1 (1:0)

Голы: Бензема, 31 - 1:0, де Томас, 84 - 1:1, Родриго, 89 - 2:1

“Реал”: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Начо, Рюдигер (Тчуамени, 83), Вальверде (Себальос, 63), Модрич (Асенсио, 71), Кроос, Камавинга, Бензема, Родриго.

“Райо Вальекано”: Димитриевски, Балиу, Лежен, Катена, Фран Гарсия, Гарсия (Фалькао, 82), Унаи Лопес (Сальви Санчес, 83), Паласон (Чаваррия, 63), Комесанья (Трехо, 63), Оскар Валентин, Камельо (де Томас, 69).

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