Виллиан может остаться в АПЛ
Новости футбола Сегодня, 10:30
Фото: твиттер Фулхэма
У полузащитника “Фулхэма” Виллиана есть возможность продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
По данным источника, лондонский клуб хотел бы продлить контракт с игроком.
Дело в том, что соглашение сторон истекает летом этого года, после чего Виллиан получит статус свободного агента.
“Фулхэм” собирается предложить 34-летнему южноамериканцу контракт сроком до конца сезона 2023/2024.
В этом сезоне бразилец провел 24 матча в Премьер-лиге, забив пять голов и оформив три результативные передачи.
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