Виллиан может остаться в АПЛ

У полузащитника “Фулхэма” Виллиана есть возможность продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По данным источника, лондонский клуб хотел бы продлить контракт с игроком.

Дело в том, что соглашение сторон истекает летом этого года, после чего Виллиан получит статус свободного агента.

“Фулхэм” собирается предложить 34-летнему южноамериканцу контракт сроком до конца сезона 2023/2024.

В этом сезоне бразилец провел 24 матча в Премьер-лиге, забив пять голов и оформив три результативные передачи.